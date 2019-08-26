Samsun'un Terme ilçesinde özellikle cuma ve cumartesi günleri etkili olan yağış sonrası 2 yaya köprüsü çöktü.

Selin zararlarının devam ettiği ilçede yoğun yağış nedeniyle aşırı şekilde yumuşayan toprak, ilçenin hemen merkezinde bulunan bir köprüde toprak kaymasına neden oldu. Yoğun güvenlik önlemi alan ekipler, herhangi bir toprak kayması tehlikesine karşı kimseyi alana yaklaştırmıyor.

O sırada köprü girişinde bulunan bir araç da toprak kaymasıyla birlikte Terme çayına yuvarlandı. Araçta bulunan 2 şahıstan biri ekiplerin yardımıyla, diğeri de kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İkisinin de sağlık durumu iyi.

Göçükteki araç ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: TRT Haber