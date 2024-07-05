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Türkiye
İHA 05.07.2024 18:31

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Samsun merkezli İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi savcıya ifade verdikten sonra, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 kişi tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun ve İstanbul'da Salı sabahı 05.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, internet siteleri üzerinden bungalov ev, prefabrik ev, konteyner ve motosiklet satma vaadiyle farklı tarihlerde ve farklı illerde 22 şahsı toplam 1 milyon 870 bin 159 TL dolandıran ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve sahte isim ve hesap kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen 7 kişi Samsun’da, 3 kişi ise  İstanbul'da gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde ve üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 41 adet fişek, 78 adet kurusıkı fişek, 32 adet kartuş ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi sağlık sorunlarından dolayı serbest bırakılırken, 8 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

H.B. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemece sevk edilen 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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