Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaşmasının ardından ekim alanı artan pamuk, çiftçinin umudu olmaya devam ediyor.

Lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisi, küspesiyle de hayvancılık sektörüne hammadde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamuk, bölgede sulanabilir alanların artmasıyla çiftçilerin en fazla ilgi duyduğu ürün olarak ön plana çıkıyor.

Bu yıl yaklaşık 2 milyon dönüm alana ekilen pamuğun hasadında makineleşmenin hızla gelişmesine rağmen çeşitli nedenlerle bazı çiftçiler elle hasadı tercih ediyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan ve akşama kadar pamuk toplayan işçiler, kazandıkları parayla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Çiftçiler verimden memnun

Çiftçilerden 71 yaşındaki Mehmet Meral, çocukluğundan bu yana çiftçilik yaptığını ve genellikle pamuk ektiğini anlattı.

Bu sene 100 dönümde pamuk ektiğini ifade eden Meral, "Nisan ayında tohumları tarlaya ektik. Daha sonraki süreçte sulamasını, çapasını yaptık, gübrelerini verdik ve şimdi de hasadını yapmaya başladık. Çok şükür pamuk hasadı bereketli geçiyor, geçen yıla göre verim daha iyi oldu. İşçiler ücret karşılığında elle topluyor. İnşallah 10 güne kadar toplanmış olur." diye konuştu.

İsmail Kazan da pamukta verimin iyi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pamuk fiyatlarının da güzel olduğunu aktaran Kazan, "Bölgedeki çiftçilerin genel geçim kaynaklarının en önemlisi pamuktur. Sulama yapandan toplayana kadar herkes pamuktan para kazanıyor. Çok şükür ürününüz bu sene iyi ve bereketli oldu." ifadelerini kullandı.