PKK/KCK terör örgütü bünyesinde İran'da sözde özel kuvvet olarak faaliyet gösteren 'Xweza Lilaw' kod adlı Gülda Bebek adlı teröristin, 2022'de sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği bilgisi elde edildi.

Teröristin, Konya'nın Meram ilçesindeki adreste gizlendiği ve örgütün üst yönetiminden eylem için talimat beklediği saptandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Terörist, 23 Şubat akşamı operasyonla yakalandı.

Adreste yapılan aramada tabanca ve 2 şarjör, 31 fişek, bomba yapımında kullanılan elektronik alet ve malzemeler ele geçirildi.

Taksim saldırısının benzeri için hazırlanıyordu

Teröristin, geçen yıl Kasım ayında, İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının benzerini gerçekleştirmek için son hazırlıklarını yaptığı belirlendi.

Yakalanan PKK/KCK terör örgütü mensubu ile irtibatlı 3 kişi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerine TEM Şube Müdürlüğü'nde devam ediliyor.