Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü ve çevresi koruma altına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, bölgeye uygulanacak her plan ve proje mevcut Kanun Hükmünde Kararname sonuçlanıncaya kadar uygulanmayacak. Ancak, bu karardan önce onaylı ve mevzuata uygun, inşaatının bir kısmı başlayan projelerin yapımına devam edilecek.

Bölgedeki faaliyetlerin yürütülmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak.

Kaynak: TRT Haber