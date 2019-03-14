İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'na yönelik nitelendirmelere tepki göstererek, "Şunu net bir şekilde söylüyorum, MHP ve AK Parti'ye oy veren seçmen de bizim canımızdır, kanımızdır, kardeşimizdir. Onun için 'kem söz sahibine aittir' deyip, gülüp geçeceksiniz." dedi.

Partisinin Manisa programı kapsamında Salihli ilçesini ziyaret eden Akşener, Kurudere Caddesi'nde seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.

Akşener, yerel seçimlerde olumlu bir ortamda rekabet etmek istediklerini belirterek, "Ancak bize hoş olmayan isimler takıyorlar. Biz adaylarımız için sizin teveccühünüzü istemek, sizi ikna etmek için buradayız. Şunu net bir şekilde söylüyorum, MHP ve AK Parti'ye oy veren seçmen de bizim canımızdır, kanımızdır, kardeşimizdir. Onun için 'kem söz sahibine aittir' deyip, gülüp geçeceksiniz ama neden böyle yapıyorlar ve kocaman kocaman konuşuyorlar. Çünkü mutfak yanıyor da ondan." diye konuştu.

Salihli ziyaretinin ardından Sarıgöl ilçesine geçen Akşener, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşmasına üzüm üreticilerini selamlayarak başladı, ilçedeki bağların jeotermal enerji santrallerinin tehdidi altında olduğunu öne sürerek, üzüm üreticilerinin sorunlarını çözeceğini söyledi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını anımsatan Akşener, şunları kaydetti:

"Sanki yerel seçimlere değil, 'Allah Allah' nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Tepedekilerin diline aldanmayın. Belediye seçimlerinde ne Tayyip Bey ne Meral Hanım ne Kemal Bey ne de Devlet Bey tartılacak. Belediye seçimlerinde Emrah tartılır, Orkun tartılır. Siz döner bakarsınız, hangisi bize daha çok hizmet eder, hangisi hırsızlık yapmaz, hakka hukuka riayet eder, kul hakkını yemez, hangisinin projesi daha iyidir. Düşünür karar verir, oyunuzu atar, ertesi gün işinize gücünüze devam edersiniz."

Program kapsamında Alaşehir ilçesine de giden Akşener, Sümer Oral Caddesi'nde kurulan platformda partililere hitap etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendilerine desteği için teşekkür eden Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Bizi seçimlere sokmak istemediler, ben kendisinden 15 milletvekili istedim. Sağ olsun destek oldu ve bugünlere geldik. Sonra yerel seçimlere doğru gittik. Onlar Cumhur İttifakı'nı kurdular, başarılar diledik, ağzımızdan küçücük bir çirkin söz çıkmadı. Biz de Millet İttifakı'nı yeniden kurduk CHP ile. Bir baktık, terörist olmuşuz, illet dediler, zillet dediler. Çok ayıp, zillet aşağılık insan demektir. Hepimize bunu dediler."

Kaynak: AA