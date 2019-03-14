İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya işçileri taşıyan Sefa Altındağ idaresindeki servis minibüsüyle, Organize Sanayi Bölgesi-Bostanlı İskelesi seferini yapan Kadir Tamay idaresindeki belediye otobüsü, 10032 Sokak ile 10033 Sokak kesişiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrildi. Kazada, minibüsteki 10 kişi hafif yaralandı.

Yaralılardan Ferdi Temel, Kemal Süzüoğlu ve Mustafa Arslan ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoför Altındağ ile minibüsteki 6 kişi de çevredeki araçlarla aynı hastaneye gitti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA