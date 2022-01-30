Sakarya'da, Doğançay Mahallesi Örencik mevkiinde YHT hattı menfez yenilemesi yapılan bölgede, yaklaşık 12 bin lira değerinde 2 ton çubuk demirin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlılarını tespit eden ekipler, operasyonla S.G, F. G, E.Ö. ve H.H'yi yakaladı.

Demirleri şüphelilerin sakladıkları menfezde bulan ekipler, ayrıca çalıntı motosiklet, kasalı bahçe motoru, 4 çift eldiven ve demir kesme makası ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında zanlıların daha önce Epçeler Mahallesi'nde R.K'ye ait evden 4 buzdolabı motoru, 2 elektrikli süpürge motoru, davlumbaz, su arıtıcı motor, tüplü televizyon, su motoru ve mutfak su bataryaları çaldıkları da tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G, E.Ö, ve H.H. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.