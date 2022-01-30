Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 4 Eylül'de bir iş yeri servisine raylarda tren çarptı, 7 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sonrası servis şoförü, "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden çok kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

İlk bilirkişi raporunda şoför asli kusurlu bulundu. Müşteki avukatlarının talebi üzerine ikinci bilirkişi raporu hazırlandı.

Raporda, servis şoförünün daha önce çalışanların hayatını tehlikeye atacak şekilde araç kullandığına değinildi.

Hem işçilerin çalıştığı şirket hem de servis firması şikayetlere rağmen şoförü değiştirmediğinden asli kusurlu bulundu.