Sakarya'da tıra çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

İstanbul istikametinde seyreden Yasin D. idaresindeki hafif ticari araç, Hamitli Mahallesi mevkiinde dinlenme tesisine girmeye çalışırken önündeki yabancı uyruklu O.S. yönetimindeki tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın tavan kısmı koptu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Yasin D. ile araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma ile Sadıka Sabancı Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.