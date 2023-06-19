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Türkiye
AA 19.06.2023 06:33

Kütahya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da sosyal medyadan canlı yayın yapıldığı sırada devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 12. kilometresinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki İdris Demir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Mustafa Pınar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demir'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Araçtaki gençlerin, kaza esnasında sosyal medyadan canlı yayın yaptığı belirlendi.

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