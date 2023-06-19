Afyonkarahisar'da otomobil tırın altına girdi: 2 ağır yaralı

44 yaşındaki H.Y. idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar istikametinden Uşak istikametine seyir halindeyken Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi mevkisinde 34 yaşındaki G.E. yönetimindeki tıra bağlı dorseye arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan H.Y. ile aynı otomobilde bulunan 8 yaşındaki D.Y., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından G.E'nin gözaltına alındığı bildirildi.