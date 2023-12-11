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Türkiye
AA 11.12.2023 17:47

Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde, sağanağın ardından denizin rengi kahverengileşti, sahil şeridinde kirlilik meydana geldi.

Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
[Fotograf: AA]

Kent genelinde etkisini gösteren sağanağın ardından yüksek noktalardaki atık, dal ve kaya parçaları, debisi yükselen Sakarya Nehri ile denize sürüklendi.

Sahil şeridinde toplanan çok sayıda plastik şişe, kaya, ağaç ve odun parçaları ve çeşitli atıklar plajda kirlilik oluşturdu.

Sakarya Nehri ile Karadeniz'in birleştiği bölgede, denizin rengi de gelen çamurlu suyun etkisiyle kahverengi bir görünüm aldı.

İş makineleriyle temizlik çalışmasının başlatılacağı kıyıdaki kirlilik ve suyun rengi, havadan görüntülendi.

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Sakarya Sağanak
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