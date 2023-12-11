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Türkiye
TRT Haber 11.12.2023 17:19

Diyarbakır'da 1400 yıllık olduğu değerlendirilen altın yazma İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1400 yıllık olduğu değerlendirilen altın yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, önemli bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna imza attı. Bağlar ilçesinde tarihi bir kitabı satmak isteyenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Jandarma ekipleri şüphelilerin bulunduğu araca operasyon düzenledi, satılmak istenen tarihi kitap ele geçirildi.

1400 yıllık olduğu değerlendirilen altın yazmalı ve dini motifli kitap İbranice dilinde yazılmış ve 17 sayfadan oluşuyor. Deri üzerine yazılan tarihi kitap ahşap bir kutu içinde muhafaza ediliyor.

Kitaptaki resim ve motifler bozulmamış ve renklerini koruyor.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Tarihi kitap incelenmek üzere Diyarbakır Müze Müdürlüğüne gönderilecek.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Erkan Günay

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