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Türkiye
AA 11.12.2023 16:30

25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Malatya'da hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucu, "Çocuğun beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından aranan ve toplam 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T'nin yeri tespit edildi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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