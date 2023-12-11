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Türkiye
AA 11.12.2023 16:16

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1562'nci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişi sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızına duyduğu özlemi dile getirdi.

"Aysun'umun geldiği gün nefes alacağım" 

Kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yapan Arslan, "8 yıldır evladımı benden kopardılar. İlk göz ağrımdı. Ne hakları vardı evlatlarımızı bizden kopardılar? Anneler evlatlarını onlar için doğurmadı. Aysun'umun geldiği gün nefes alacağım." dedi.

Bedriye Uslu ise oğluna kavuşma ümidiyle oturma eylemine devam ettiğini belirtti.

"Her sabah yağmur çamur, kar kış demeden bu çadırın yolunu tutup, oğlum için geliyorum." diyen Uslu evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini ifade etti.

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Diyarbakır Evlat Nöbeti
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