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Türkiye
TRT Haber 11.12.2023 15:43

Hudut Kartalları sınırda FETÖ'cü 2 kişiyi yakaladı

Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı.

Hudut Kartalları sınırda FETÖ'cü 2 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, FETÖ mensubu 2 kişi sınırda yakalandı. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." 

 

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