Hudut Kartalları sınırda FETÖ'cü 2 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, FETÖ mensubu 2 kişi sınırda yakalandı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2023
Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/BEZ7U8Ipd3