Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da marketin sundurması ve garajın çatısı kara dayanamadı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da 4 katlı binanın çatısından düşen kar birikintisi dolayısıyla marketin sundurması ile karın ağırlığına dayanamayan garajın çatısı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kocaali ilçesi Ağalar Mahallesi'nde gece saatlerinde apartmanın çatısında biriken karın düşmesiyle binanın alt katındaki marketin sundurmasında çökme meydana geldi.
İş yerinin kapalı olması nedeniyle can kaybı veya yaralanma olmazken, sundurmada büyük hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
200-250 bin liralık hasar oluştu
İşletmeci Mehmet Karasalikoğlu, gazetecilere, "Gece 04.30 sıralarında alarm merkezinden aradılar. Bunun üzerine işletmeye geldim. Kar nedeniyle sundurma çökmüş, tahmini masrafım 200-250 bin lira" dedi.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan, Yalı Mahallesi'nde de biriken karın ağırlığıyla çöken çatı nedeniyle garaj ve kamyonda hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Sakarya Kar Yağışı
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