Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 762 parça tarihi eser ele geçirildi. 7 adrese yapılan baskınlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla tarihi eser toplayan, satan ve yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Esenler, Şişli, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde, 16-22 Ocak'ta belirlenen 7 adresi takibe alan polis, baskınlarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Çeşitli tarihi eserler bulundu
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen sikke, Osmanlı dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan kılıç ile çeşitli form ve ebatlarda şamdan, tabak, hat levhaları ve belgeler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: İstanbul Tarihi Eser
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