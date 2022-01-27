Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta ekipler zehirlenen anne ve 2 çocuğu için seferber oldu
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 2 çocuğu, ekiplerin yolu açmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Aşağıçulha köyünde Bera Özcan ve 4 yaşındaki çocukları Ayaz Çınar ile Yağız Ali Özcan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ambulansın karla kaplı köy yolunda ilerleyememesi üzerine İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.
İş makinelerinin açtığı yolda ilerleyebilen ambulans köye ulaştı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Soba Zehirlemesi
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