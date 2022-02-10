Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da kayıp kişi Çark Deresi'nde aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da, 4 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki Bayram Öztürk'ün Çark Deresi çevresinde cüzdan ve telefonu bulundu. Öztürk'ün dereye düşme ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı.
Bayram Öztürk'e ulaşamayan yakınları, 4 gün önce polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Öztürk'ü bulmak için çalışma başlattı.
Şehir merkezinden geçen Çark Deresi'nin çevresinde cüzdan ve telefon bulan vatandaşlar, durumu emniyete bildirdi. Eşyaların kaybolan Öztürk'e ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı.
Daha sonra AFAD ekipleri ve dalgıç polislere haber verildi.
Dereye giren ekipler, halat ve çubuk ekipmanlarıyla suda arama çalışması başlattı.
Etiketler: Sakarya
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