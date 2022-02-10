Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da soba zehirlenmesi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Gercüş'ün Kayapınar beldesinde yaşayan Salih, eşi Fadime ve çocukları Yusuf Emre Oluğ, sobadan sızan gazdan etkilendi.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Oluğ ailesi Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi Batman
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