Sakarya'da Hendek Rasimpaşa Camii’nde icazet merasimi yapıldı

Rasimpaşa Camii’nde yapılan İcazet Merasimine; AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, Hendek İlçe Müftüsü Murtaza Gür, Hendek Belediye Başkan yardımcısı Hızır Çagrı Güngör, siyasi parti temsilcileri, hafızların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

17 kız ve 24 erkek hafızın İcazet Merasimi, Hendek İlçe Müftüsü Murtaza Gür’ün konuşmasının ardından Kur’an- Kerim tilavetleri ve ilahilerle devam etti.

41 hafıza hediye takdim edilmesinin ardından İcazet Merasimi sona erdi.