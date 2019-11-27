Türkiye
Sakarya'da FETÖ şüphelisi 7 kişi yakalandı27 Kasım 2019 Çarşamba 16:29 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 16:45
Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, 7 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencisiyken ilişikleri kesilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılığın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.
Emniyete getirilen zanlıların işlemleri sürerken, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: sakarya