Davalar, İstanbul 25'inci ve 35'inci İş Mahkemelerinde görüldü. Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş'deki işlerine son verilen Seyit Vural ve Samet Baştekin'in işe iade davaları karara bağlandı.

Her iki mahkeme de çalışanların işe iade edilmeleri yönünde hüküm verdi.

Böylece çalışanlar mahkeme kararıyla işlerine iade edildi.

"23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nun hazırladığı rapora göre, 3 bin 400 işçi işten çıkartıldı.

İSMEK ve İSKİ'deki çıkartmalarla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesinden toplam 5 bin 831 kişi işten çıkartılmıştı.

Kaynak: TRT Haber