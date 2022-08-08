Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.
Etiketler: Hava Durumu Sakarya
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