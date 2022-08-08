Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düştü
İstanbul Ataşehir'de egzoz emisyon ölçümü sırasında vitese takılı unuttuğu otomatik vitesli aracının gazına basan sürücü, önündeki aracı da sürükleyerek ikinci kattan düşerek ağır yaralandı.
Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen henüz ismi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada vitese takılı unuttuğu otomatik vitesli aracının gazına bastı.
Hareket eden aracı durduramayan sürücü önce önündeki otomobile çarptı.
Ardından önündeki aracı sürükleyerek ilerlemeye devam eden araç, iş yerinin ikinci katında bulunan arka cephedeki camı kırarak önündeki otomobille zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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