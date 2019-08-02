Potbaşı mevkisindeki ırmak kenarında bir kişinin, ağ ile saka kuşu yakaladığı ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Söz konusu alanda, kişinin, balık ağı üzerine yerleştirdiği cep telefonu ile kuş sesi yayarak saka kuşu avladığını belirleyen ekipler, 8 kafesin içinde, Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası BERN Sözleşmesince koruma altında olduğu bildirilen saka kuşlarından buldu.

Ekiplerce el konulan 30 saka kuşu, veteriner hekimin yaptığı kontrolün ardından doğaya salındı.

Suçüstü yakalanan H.Ş'ye, DKMP Bartın Şube Müdürlüğünce 23 bin 400 lira tazminat ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 2 bin 936 lira idari yaptırım olmak üzere 26 bin 336 lira idari para cezası uygulandı, avlanmakta kullandığı ekipmanlara da el konuldu.

Kaynak: AA, TRT Haber