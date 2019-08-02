İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Çataklının yaptığı açıklamaya göre, temmuz ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646 operasyon gerçekleştirildi. Şehirlerde ise bin 409 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 17'si sözde üst düzey 165 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisi mavi kategoride, ikisi turuncu kategoride, 13'ü de gri kategoride aranıyordu.

Operasyonlarda 95 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

561 şüpheli tutuklandı

Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 940 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 561'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: TRT Haber