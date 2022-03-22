Litvanya, Polonya, Hollanda. Bu ülkelere ulaşım güzergahları notlarda yer alıyordu. Her güzergah için ayrı bir tarife uygulanıyordu. El yazısıyla tutulan bu notlar, İstanbul'da düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

Öğrenci vizesiyle sahtecilik

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, şartları uymadığı halde yurt dışına çıkmak isteyen kişilere aracılık eden şebekeye yönelik ocak ayında operasyon gerçekleştirmişti.

Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalar genişletildi, şebekenin diğer üyeleri de tespit edildi. İkinci operasyon geldi, 4 şüpheli daha yakalandı.TRT Haber, çete elebaşının şebeke üyeleri için hazırladığı notlara ulaştı.

Notlarda ülke isimleri ve bu ülkelere ulaşım güzergahları ile her güzergah için belirlenen ücretler dikkat çekiyor. Şebekenin, yurt dışına çıkış için farklı ülkelerden öğrenci vizesi aldığı da belirlendi.

Lise mezunu kişiler ön lisans mezunu gibi gösteriliyor, okula kayıt yaptırılarak öğrenci belgesi alınıyordu. Belge alındıktan sonra ise kayıt iptal edilerek yatırılan ücret geri talep ediliyordu.

"Polonya’ya gitmek üzere yola çıktım ama Bosna Hersek'te gözaltına alındım"

Yurt dışına çıkmaya çalışan bir kişi, "Bizi yasal bir şey olduğuna ikna ettiler. Beni öğrenci gibi gösterdiklerinden haberim yoktu. Polonya’ya gitmek üzere yola çıktım ama Bosna Hersek'te gözaltına alındım, Türkiye'ye geri gönderildim. Geldiğimde bunların dolandırıcı olduğunu anladım" dedi.

İkinci dalga operasyonda, 30 pasaport, 45 nüfus cüzdanı, Paris ve Marsilya başkonsolosluklarından verilen muvaffakatnameler ile çok sayıda evrak ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden, şebeke ele başı ve yardımcısı tutuklandı.

2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.