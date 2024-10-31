Açık 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.10.2024 21:47

Sahte madeni euro basan şebeke yakalandı

İstanbul'da ürettikleri sahte madeni euroları Edirne'de piyasaya sürmek isteyen şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Sahte madeni euro basan şebeke yakalandı
[Fotograf: AA]

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri kent merkezinde sahte madeni 2 euro paraların piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Paraların İstanbul'da bir atölyede üretildiği belirlendi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 947 adet sahte 2 euro madeni para, 61 parça para boyutlarına göre basma kalıbı olduğu değerlendirilen metal kalıplar, euro şekilleri olan metal plaka, 1050 farklı ebatlarda farklı renklerde içi boş halka, 200 farklı ebatlarda göbek, 1 lazer kesim cihazı,1 kompresörlü pres makinesi, 1 metal delmeye yarayan matkap ve ekipmanları, 1 ruhsatsız tabanca, 16 tablet uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'dan Edirne'ye getirilen zanlılar işlemleri sonrası Edirne Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü ev hapsi ile cezalandırıldı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Edirne Sahte Para Euro Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Hac kuraları sonuçları erişime açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:23
Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir
21:59
Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı
21:55
Bakan Güler, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti
21:47
BM: Kemal Advan Hastanesine sevk ettiğimiz tıbbi malzemeler bombalandı
21:46
Güvercinlik Vadisi gece müzeciliği kapsamında aydınlatıldı
21:27
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in dünkü saldırılarında 45 kişi öldü
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
FOTO FOKUS
Şanlıurfa'da hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
Şanlıurfa'da hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ