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Türkiye
İHA 10.06.2024 13:09

Sahte karavan çetesine operasyon: 11 gözaltı

İnternette sahte karavan ilanı yayarak, iletişime geçtikleri vatandaşları kaparo ve nakliye bedeli gibi bahanelerle dolandıran suç örgütüne yönelik Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde operasyon düzenlendi.

Sahte karavan çetesine operasyon: 11 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Şüphelilerin vatandaşlardan aldıkları paraları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplarına ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları ve bu şekilde paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, hakkında 37 farklı yakalama emri ve toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Paranın izini kaybettirmeye çalışmışlar Yaz aylarının gelmesini fırsata çeviren suç örgütü üyelerinin, e-ticaret ve ilan platformlarına sahte karavan ilanı verdikleri, ilana kanan vatandaşlarla kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden iletişime geçtikleri, güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaptıkları belirlendi.

Müştekilerden kaparo ve nakliye bedeli gibi bahanelerle aldıkları meblağları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplara ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları öğrenilen şüphelilerin, sanal kripto para birimlerine çevrilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları da tespit edildi.

Bu yöntemle birçok vatandaşın dolandırıldığı, suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 5 milyon 500 bin TL para giriş-çıkışı olduğu da bildirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı Yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 farklı ilde 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

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