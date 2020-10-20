Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkolden yapılan üretilerek satılan sahte içki, can almaya devam ediyor. Emniyet güçlerinin sahte içki üretim ve satışına yönelik operasyonları da sürüyor.



Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan 64 yaşındaki Süleyman Ö., hayatını kaybetti. Süleyman Ö.'nün hastanedeki ifadesinde, İzmir'de bir tır şoföründen alkol aldığını söylediği öğrenildi. Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı da 6'ya çıktı.



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de 12 Ekim'de evinde rahatsızlanan ve sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesine sevk edilen Hasan A, yoğun bakım servisinde 7 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'de de 2 kişi daha sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirdi.



Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 27, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 6, Aydın'da 6, Kırklareli 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Trabzon'da 1 olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 66'ya çıktı.