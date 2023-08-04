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Türkiye
İHA 04.08.2023 12:18

Sahte dekontla 700 bin lira dolandırmışlar

Eskişehir’de internet yoluyla teknolojik ürünler almak vaadiyle sahte dekont düzenleyerek 25 kişiden toplam 700 bin lira dolandırdıkları iddiası yakalanan 1’i kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sahte dekontla 700 bin lira dolandırmışlar
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

İnternet yoluyla teknolojik ürün almak için satıcılarla iletişime geçen şüphelilerin sahte dekontla dolandırdığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

Başlatılan çalışma sonrasında Eskişehir merkezli operasyonda 25 vatandaşı dolandıran Ö.B., N.A., O.T., A.A. ile A.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapışan aramada çok sayıda cep telefonu, televizyon, robot süpürge ve ütü ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir Dolandırıcılık
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