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Türkiye
AA 04.08.2023 11:35

Bursa'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çarpışarak biri tır ile bariyer arasında sıkışan iki motosikletteki 4 gençten biri yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı.

Bursa'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Bursa-Yalova kara yolunda Orhangazi yönüne seyreden 18 yaşındaki Seyit Ali İ. idaresindeki motosiklet ile 18 yaşındaki İlker Yasin T'nin kullandığı motosiklet, Süpürgelik mevkiinde Mehmet Remzi B. yönetimindeki tırı geçmek istedi.

Sürücülerinin biri tırın sağından, diğeri solundan geçmeye çalıştığı iddia edilen motosikletler birbirleriyle çarpışarak savruldu. İlker Yasin T'nin kullandığı motosiklet, tır ile bariyer arasında sıkıştı.

Kazada, sürücülerden İlker Yasin T. ve arkasındaki Emirhan D. ile diğer motosikletin sürücüsü Seyit Ali İ. ve arkasında oturan Suriye uyruklu Ahmet Alhamo Alshı yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tırın altında sıkışan ve bulunduğu yerden çıkarılan İlker Yasin T. ile diğer 3 yaralı, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İlker Yasin T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosikletlerdeki 4 kişinin arkadaş oldukları ve gezmeye çıktıkları öğrenildi.

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