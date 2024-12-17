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Türkiye
AA 17.12.2024 11:58

Sahte belgelerle yurt dışı eğitim kredisi alanlara soruşturma: 149 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt dışı eğitim müşavirliklerince düzenlenmiş gibi gösterilen sahte belgelerle usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteğine başvuran, lisans mezunu olmayan ve yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan 149 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sahte belgelerle yurt dışı eğitim kredisi alanlara soruşturma: 149 şüpheliye gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir kısmı lisans mezunu olmayan, yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan ve Almanya, İsviçre, İzlanda'da faaliyet gösteren Freiburg Üniversitesi, Duisburg Essen Üniversitesi, Lucerne Üniversitesi, Köln Üniversitesi, St. Gallen Üniversitesi'nde doktora yapıyor gibi kredi desteği aldığı tespit edilen 149 şüpheli şahsın Ankara merkezli 17 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine tespit edilen ve gözaltına alınmasına karar verilen 149 şüpheliden 103'ü yakalandı.

Firar olan şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam ediliyor.

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Dolandırıcılık Gençlik ve Spor Bakanlığı
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