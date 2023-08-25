Sahte 100 dolarla alışveriş yaptı: Hem ürünleri hem para üstünü aldı

İstanbul Fatih'te İrfan Becerikli'nin bakkalına gelen yabancı uyruklu müşteri iddiaya göre 265 liralık alışveriş yaptı. Dükkanda rahatça gezerek su, bisküvi, kahve gibi ürünler alan adam, kasaya geldiğinde Becerikli’ye elinde bir süredir tuttuğu 100 doları uzattı.

Verdiği sahte dolar için para üstü bekleyen adam, Becerikli’nin verdiği 2 bin 450 lira para üstünü önce saydı, sonra da cebine koydu.

Adamın dükkandan çıkmasının ardından doların sahte olduğundan şüphelenen Becerikli, şüphelinin peşinden gitse de yetişemedi. Doları döviz bürosuna götüren Becerikli, paranın sahte olduğunu öğrendi.