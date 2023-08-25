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Türkiye
İHA 25.08.2023 10:31

Muğla'da UMKE gönüllülerine komando eğitimi

Muğla Ulusal Medikal Kurtarma ekibine yeni katılan gönüllülerin eğitimi komando eğitimlerini aratmadı. 5 gün süren eğitimde teorik bilgilerin yanında zorlu parkur eğitimleri verildi.

Muğla'da UMKE gönüllülerine komando eğitimi
[Fotograf: İHA]

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal Medikal Kurtarma ekibine yeni katılan gönüllülerin yer aldığı ve içlerinde doktor, sağlık personeli, hemşire, paramedik, tıbbi sekreter gibi gönüllü sağlık personelinin bulunduğu 29 kişi 5 gün boyunca usta eğiticilerden eğitim aldılar.

Sağlık Müdürlüğü UMKE usta eğiticilerden eğitim alan ve eğitimlerini tamamlayan personel deprem senaryosu ile eğitimlerini tamamladılar.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

35 derece sıcak altında ter döktüler

Ulusal Medikal Kurtarma ekibine başvuran ve gönüllülerden oluşan ekip, özellikle iki ayrı parkurda 35 derece sıcak altında ter döktü.

Dar alanda hasta taşıyan gönüllü UMKE ekipleri, hem yaşanması ihtimal olaylar karşısında tecrübe edindiler, hem de birlikte hareket etme becerilerini geliştirdiler. Ekipler saha eğitiminde dar alanda sürünme, atlama, dar alandan geçme, denge ve parkur aralarında temel yaşam desteği denilen kalbi duran hastalara müdahale, yabancı cisim travması ve bebek hastaya müdahale gibi eğitimden geçtiler.

Ekiplerin ter döktüğü ikinci parkur ise dar alanda hasta sabitleme ve taşıma parkuru oldu. Sedyede bulunan hastayı dar bir alanda taşıyan gönüllüler, hastaya zarar vermeden sürünerek hastayı çok dar alanlardan hastaya zarar vermeden güvenli bir alana taşıdılar.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Enkaz çalışması da yapıldı

5 gün devam eden eğitimin sonunda son olarak enkaz çalışması eğitimi yapıldı.

Senaryo gereği yaşanan bir deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşlara müdahale gerçekleştirildi. Müdahalede önce Triaj ekipleri enkaz altında kalanlara müdahale etti.

Fotoğraf:İHA[Fotoğraf:İHA]

Ardından UMKE ekipleri enkaz altındaki yaralıları senaryo gereği ilk müdahalede bulundu. Eğitmenlerin de başlarında bulunduğu kurtarma anlarında enkaz altındaki yaralının ilk müdahalesi, müdahale sonrası dar alandan güvenli bir şekilde çıkarılması ve taşınması gerçekleştirildi. Ekipler senaryo gereği dik yamaçlardan da ip yardımı ile inerek, hastayı da ip yardımı ile taşıdı. Enkaz altında kalan yaralılar güvenli bir şekilde bulundukları yerlerden ilk müdahaleleri yapılarak güvenli alana taşındılar. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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