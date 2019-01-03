Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kargaçayırı Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Hatice Göğüs'ün doğum sancılarının başlaması üzerine, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Biri paletli 2 araçla hastaya ulaşmaya çalışan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), karla kaplı yolda ilerlemekte zorluk çekti.
İş makinelerinin de desteğiyle açılan yolda ilerleyen ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından hamile kadının evine ulaştı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Göğüs, Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hasta yakınları da sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA