Hukuk fakültesinde bitirme tezinin danışmanlığını yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i dün önce karnından ve bacağından bıçakladığı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.İ.H'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.

Soruşturma kapsamında suç aleti silahın sahibi olduğu gerekçesiyle H.İ.H'nin babası Ö.H. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı H.İ.H. ile babası Ö.H, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı H.İ.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.İ.H'nin babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı üniversitenin öğrencisi hakkında soruşturma

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, cinayetin ardından "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" ifadelerini paylaşan aynı üniversitenin öğrencisi M.B. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 215. maddesi gereğince "suçu ve suçluyu övmek" suçundan resen soruşturma açıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA