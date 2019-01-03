Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt sorumlularıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen astsubay ve uzman çavuşlar ile "örgüt sorumlusu" olduğu belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KKTC ile Samsun, Ankara, Bingöl, Kırklareli, Siirt, Tekirdağ, Elazığ, Mersin, Çanakkale, Adana, Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 mahrem imam ile halen görevde bulunan 2 uzman çavuş ve 7 astsubay gözaltına alındı.

Kaynak: AA