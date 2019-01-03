Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar eczacı Zeynep Y. ve iş adamı Mehmet Şahankaya ile avukatları hazır bulundu. Sanıklardan gazeteci Mustafa Kaya tutuklu bulunduğu Silivri 2 No'lu Cezaevi, tutuksuz yargılanan Bilge Girgin ise Ağrı Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklardan Zeynep Y, etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını ifade etti. 2010-2015 yıllarında Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde okuduğunu ve örgütün evlerinde kaldığını belirten sanık, pişman olduğunu dile getirdi.

Okulu bitirdikten sonra memleketi Malatya'ya döndüğünü ve halen mesleğini yapmayı sürdürdüğünü anlatan Zeynep Y, etkin pişmanlık kapsamında 70 kişiyi teşhis ettiğini söyledi.

Savcının mütalaasında, sanığın, "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etmesinin ardından Zeynep Y. gözyaşlarını tutamadı. Zeynep Y, pişman olduğunu dile getirerek, beraatini istedi.

Sanık iş adamı Mehmet Şahankaya de örgütü finanse ettiği ve sohbetlerine katıldığı yönündeki tanık beyanlarının doğru olmadığını öne sürdü.

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asyaya para yatırmadığını savunan sanık, suçsuz olduğunu iddia etti.

Duruşmaya Ağrı'dan katılan sanık Bilge Girgin ise örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Öte yandan, "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu karar Bölge Adliye Mahkemesince "savunma alınırken avukat bulunmaması" gerekçesiyle usulden bozularak yeniden yerel mahkemeye gönderilen gazeteci Mustafa Kaya'nın yargılanmasına aynı mahkemede devam edildi.

Sanık, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinde okuduğunu ve ekonomik nedenlerden dolayı örgütün evlerinde kaldığını söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır tutuklu olduğunu anlatan Kaya, suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mustafa Kaya'ya, "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, Mehmet Şahankaya ve Bilge Girgin'e 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlığı kabul edilen Zeynep Y'ye 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Zeynep Y'ye verilen cezanın hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmeden heyet, Kaya'nın ise tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Kaynak: AA