Koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir özveriyle görevleri başında olan sağlık çalışanları, olası bir bulaşı önlemek amacıyla evlerine gitmiyor ve ailelerini uzun süredir görmüyor.

Bu mücadele sürecinin en büyük şahitlerinden olan çocuklar, Sağlık Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir video ile duygu dolu mesajlarının yanı sıra anne ve babalarını birer “kahraman” olarak tanımladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar, vatandaşlara da “evde kalın” çağrısında bulunurken şu mesajları iletti:

“Evinizde kalırsanız babam da evine gelir bizimle oynar.”

“Annem hastaları iyileştirip eve gelecek.”

“Bu hastalık bitince babam bana kocaman kocaman sarılacak.”

“Benim annem bir kahraman.”

“Benim babam bir kahraman.”