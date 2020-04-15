Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde A.Ö., idaresindeki tır, Hocahasanlı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ergah Öztürk'e çarptı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Öztürk'ün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü A.Ö. gözaltına alındı.
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