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Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlerimizi yoğunlaştırdık
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Komşularımızda vakaların artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki durumu yerinde inceleyeceğini bildirdi.
İran'dan getirilen Türk vatandaşları ile ilgili Bakan Koca, "Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadığını bildirdi.
"Komşularımızda vakaların artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekti"
Bakan Koca, "Yunanistan'da 1 vakanın bildirilmesi, komşularımızda vakaların artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir." ifadelerini kullandı.
Etiketler: koronavirüs Fahrettin KocaSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 18:33
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