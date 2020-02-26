Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da yolda yürüyen kadına akıl almaz saldırı
İstanbul Fatih'te elinde sopayla dolaşan bir adam, yoldan geçen kadına saldırdı. Olaya çevredekiler kayıtsız kalmadı, saldırganı etkisiz hale getirdi.
Önce sopayla vurdu kadına, durmanı arkasından gitti bir de tekme attı. Çevresindekiler müdahale etti.
Olay, İstanbul Fatih'te yaşandı. Yarı çıplak bir adam, elinde sopayla saldırgan tavırlar sergiliyordu. Elindeki sopayla oradan geçen bir kadının arkasından vurdu. Birkaç metre ilerledi. Bu kez kadına arkadan tekme attı.
Kadın saldırının şokunu yaşarken, yardımına çevredekiler koştu. Kimi uyardı, kimi de saldırganı dövmeye başladı.
Saldırgan yere düştü. Tekmelendi. Gruptan biri, ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.
Saldırgan, yaşanan arbedenin ardından olay yerinden kaçtı.
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