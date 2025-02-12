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Türkiye
DHA 12.02.2025 14:57

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiği aksadı

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalarak uzun süre havada tur attı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiği aksadı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bugün yüzde 20 oranında uçuş iptallerinin yaşandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı.

Havalimanına iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçaklar bir süre havada tur atarken, görüş mesafesinin normale dönmesiyle inişlerini gerçekleştirebildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiği aksadı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği bildirilmişti.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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