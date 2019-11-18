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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü18 Kasım 2019 Pazartesi 07:14 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 07:17
İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bir süredir yapılamayan seferler normale döndü.
İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verildi.
"Saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılamayan seferler normale dönmüştür."
Kaynak: AA
Etiketler: Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı sis