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Valilikten Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar hakkında açıklama18 Kasım 2019 Pazartesi 06:37 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 06:39
İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle bir süredir seferlerin yapılamadığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçak inişlerinin sağlanamadığını, kalkışların ise başladığını açıkladı.
[Fotoğraf: AA]
Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verildi.
Açıklamada, "Saat 05.59 sularında yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişler halen yapılamamaktadır. Ancak, uçak seferlerinin kalkışları başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul Valiliği sabiha gökçen havalimanı İstanbul sis