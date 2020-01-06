Türkiye
Rüzgarda uçan çatı park halindeki araçların üzerine düştü06 Ocak 2020 Pazartesi 19:25 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 20:13
Kağıthane'de, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasar oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Çağlayan Mahallesi Meral Sokağı'ndaki 6 katlı binanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının parçaları, başka bir binanın cephesine çarparak park halindeki araçların üzerine düştü.
Haber verilmesi üzerine sokak araç trafiğine kapatılırken, zarar gören araçlar sahipleri tarafından bulundukları yerden çekildi.
Kağıthane Belediyesi ekiplerinin çatı parçalarını yerden kaldırılması sonrasında sokak trafiğe açıldı.
Kaynak: AA